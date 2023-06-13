هولندا توزع كريمات مضادة للشمس بالمجان على المواطنين

جدة - نرمين السيد - ومن أجل ذلك قررت الحكومة الهولندية توفير كريم واقٍ من الشمس فى المدارس، والمهرجانات، والمنتزهات، وتوزيعه مجانا على المواطنين، وسط مخاوف الحكومة من انتشار سرطان الجلد، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".
ويُمكن للناس فى هولندا الحصول على واقٍ من الشمس مجانا فى مئات الأماكن هذا الصيف، لكى يتمكن الجميع من حماية أنفسهم بشكل مناسب من الشمس، إلى جانب توفير كريم الوقاية من أشعة الشمس لـ 120 مدرسة ابتدائية مع شركة تأمين صحى والعديد من البلديات.
وجاءت الفكرة الهولندية، من جائحة كورونا، حيث تم خلال تلك الفترة توزيع المطهرات مجانا على المواطنين، وبحسب المسؤولين فإن الفكرة قد تكلف بضعة آلاف من اليورو، إلا أنها ستعود بفوائد صحية، لأن المواطنين يستمتعون بالشمس دون حماية.
وإلى جانب هولندا، فإن سرطان الجلد أيضا أصبح أكثر شيوعا فى ألمانيا، بعد أن ارتفع عدد الوفيات بسبب سرطان الجلد بشكل ملحوظ خلال 20 عاما.
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