لمنع الإعلانات.. ميزة جديدة فى نظام «iOS 17»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنه يجعل مستخدميه يستمتعون بميزة لمنع الإعلانات من تتبع المستخدمين.

ولفت تقرير فى موقع "TechRadar" إلى أن أبل تغلق التصفح الخاص فى سفارى تلقائيا، لعدم وصول غير المرغوب فيه إلى البيانات.

وتحمى تلك الميزة المستخدمين من التتبع، وذلك من خلال منع مواقع الويب من تتبع الهاتف.

وكما يتم توفير التحكم المحسن فى الإمدادات ليتم إيقاف تشغيل الإضافات مع الوصول إلى موقع الويب افتراضيا.