تغييرات روتينية تزيد من إنتاجيتك (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أهم الخطوات لأجل إنجاز المهام المطلوبة فى الوقت المحدد. ونصح الخبراء أنه يجب اتباع بعض التغييرات الروتينية فى حياة الفرد لأجل زيادة إنتاجيتك بشكل كبير، ويجب: -الاستيقاظ مبكرا حتى يتم إنجاز المهام على مدار اليوم مع الاستمتاع بالتركيز والنشاط. -إعداد قائمة المهام، لزيادة الإنتاجية وإفساح المجال للتركيز على الإنجازل خلال اليوم بشكل منظم. -ترتيب لألوليات وفقا لمدى أهميتها وإلحاحها. -التخلص من مصادر الإلهاء والتشتيت وتقليلها قدر الإمكان. -أخذ فترات راحة منتظمة حتى يكون الفرد أكثر إنتاجية. -ممارسة مهمة واحدة لأن الدماغ لا تستطيع فعل شيئين فى نفس الوقت، وإنجازها فى وقت مناسب وجودة عالية. -ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وزيادة الإنتاجية.

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