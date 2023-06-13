بسبب المنشورات.. الهند تهدد بحجب تويتر

جدة - نرمين السيد - وقال دروسى المؤسس المشارك فى منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعى، إن الهند هددت بحجب المنصة ما لم تمتثل لأوامر بتقييد حسابات تنتقد الحكومة بسبب احتجاجات المزارعين خلال العامين 2020 و2021. بدورها نفت حكومة رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودي قيام الحكومة بالرقابة على الإنترنت، قائلة أن ما يقوله جاك دورسى الرئيس التنفيذى السابق لمنصة تويتر "كذب بين"، مضيفة أنها لا تهدف سوى لتقييد نشر المعلومات الخاطئة والمنشورات التى تهدد السلم والأمن.

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