احتفالات اللبنانيين بـ «مهرجان الكرز» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - احتفالات كبرى وفعاليات استمرت على مدار اليوم، حيث احتفل آلاف اللبنانيين بمهرجان "الكرز" هذا العام، وسط أجواء من الفرحة التى تداوى تداعيات الأزمات المُتلاحقة على حياة اللبنانيين.





وجاء في تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مهرجان "الكرز" يُعد من أبرز الفعاليات الشعبية الموروثة في منطقة "حمانا" الكائنة على جبل لبنان، للإعلان عن بدء موسم قطف محصول الكرز الذي تشتهر به المنطقة. وأضاف التقرير، أنه خلال اليوم يُمكن لرواد المهرجان من كل مكان الدخول لحدائق الكرز، وقطف ما يريدون بأنفسهم حتى لغير اللبنانيين. وأوضح التقرير أن يوم المهرجان يتوافد فيه اللبنانيون من كل مكان إلى منطقة حمانا بجبل لبنان، ليشهدوا انطلاق موسم قطف الكرز وتسويق محصوله.

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