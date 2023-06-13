الإفتاء تبين فضائل الحج والعمرة: الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الإفتاء: "فعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ" أخرجه أحمد".

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