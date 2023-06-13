بعدة مميزات.. «OneOdio» تطرح سماعات الأذن الرياضية Open Rock Pro

جدة - نرمين السيد - وتنطلق سماعات OneOdio الجديدة بتصميم خفيف الوزن، وهى تتميز بتصميم ثنائى الأنبوب يدور حول الأذن ويوفر صدى محسنًا منخفض التردد لإخراج صوت جهير أكثر اتساعًا، كما تساعد الأنابيب المزدوجة أيضًا فى القضاء على تسرب الصوت، وتحتوى على مشغلات ديناميكية بقياس 16.2 ملليمتر، وأوفر أداء صوتى فائق بمقدار 360 درجة، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

وتعتبر Open Rock Pro مثالية عند الجرى، وتوفر القدرة على الاستماع إلى الموسيقى، وإدراك البيئة من أجل تعزيز الأمان، ولا تطلب السماعة سدادات أذن لتشغيلها، يسمح لضغط الهواء بالبقاء متساويًا مع ضمان استمرار سماع الأصوات من البيئة.