قائد طائرة ينجو من الموت بأعجوبة بعد تحطمها فى البحر ببريطانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استطاع قائد طائرة صغيرة فى بريطانيا النجاة من الموت بأعجوبة، اليوم، بعدما تحطمت طائرته فى البحر، فيما كان شهود عيان يتابعون الحادث ويوثقونها بعدسات الهواتف وسط حالة الاندهاش.





وتحطمت الطائرة الصغيرة فى ساحل جنوب ويلز قبالة بلدة بورث كاول، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

وأوضح شهود عيان أنهم سمعوا دويًا عندما وقع الخلل فى الطائرة الصغيرة، وبعد ذلك، بدأت تهوى إلى أن غمرتها المياه.

وأشار متابعو الحادث إلى أن قائد الطائرة كان سيلقى مصيرًا مأساويًا لو أن الطائرة سقطت فوق الصخور المحاذية للبحر، لكن من حسن حظه أن التحطم كان وسط المياه.

وتمكن قائد الطائرة أن يخرج منها بينما كانت تغرق.

وأوضح عناصر الإنقاذ الذين هرعوا لمكان الحادث أنهم وجدوه قد نجا من الكارثة، ثم خرج وهو يمشى بشكل طبيعى، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ولفت أهالى البلدة البريطانية إلى أن تحطم الطائرة وسط المنازل كان سيؤدى إلى كارثة محققة، وربما كان الأمر سيوقع عددًا من الضحايا، لكن التحطم فى البحر كان بمثابة نجاة للجميع.