دار الإفتاء توضح حكم الشرع فى كشف قدم المرأة فى الصلاة وخارجها

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إن المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأى جمهور الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب عليها ستر قدمها أيضًا، سواء فى الصلاة أو خارجها.

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