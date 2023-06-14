ماذا يقول الحاج عندما يرى الكعبة؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أخى الحاج: كبِّر، وهلِّل "قل: لا إله إلا الله" عند رؤية الكعبة المشرَّفة وقُلْ: "الحمد لله الذى بلَّغنى بيتَه الحرام، اللهم افتح لى أبواب رحمتك ومغفرتك".

وأضافت: "ثم قل: اللهم زِدْ بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابةً، وزِدْ مَن شرَّفه وكرَّمه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِرًّا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحيِّنَا ربَّنَا بالسلام، وأدْخِلْنا دار السلام"، ثم ادعُ بما شئتَ.

وكانت دار الإفتاء قد أوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، حكم كشف قدم المرأة فى الصلاة وخارجها.

وقالت الإفتاء إن المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأى جمهور الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب عليها ستر قدمها أيضًا، سواء فى الصلاة أو خارجها.