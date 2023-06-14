جوجل تطور تطبيق «Meet» للمشاركة فى مكالمات الفيديو أثناء المشى بشكل آمن

جدة - نرمين السيد - ويحتاج المستخدمون أحيانًا للتنقل أثناء إجراء المكالمات الجماعية عبر تطبيق Meet بسبب جداول العمل المزدحمة، أو السفر كثيرًا العمل، ولكن واجهة المستخدم الحالية للتطبيق فى الهواتف الذكية مشتتة للانتباه، مما قد يجعل التنقل أثناء إجراء المكالمة غير آمن، كما يجب أن يكون الشخص على دراية بمحيطه.

وتجهز جوجل لإطلاق وضع جديد يسمى "On-the-Go" فى تطبيق "Meet" لمكالمات الفيديو، ويوجد طريقتان لتفعيل وضع "on-the-Go" الجديد خلال إجراء مكالمات الفيديو فى تطبيق "Meet":

الأولى: بمجرد أن يستشعر هاتف المستخدم أنه يتحرك سيرًا على الأقدام خلال مشاركته فى مكالمة ستظهر له تلقائيًا مطالبة للتبديل إلى الوضع.

الثانية: يمكن للمستخدم التبديل إلى الوضع يدويًا عبر قائمة الإعدادات داخل محادثات الفيديو الجارية.