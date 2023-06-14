توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023.. حظوظ جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول ألا تكون مضغوطا فى العمل.. لا تكن متوترا مع شريكك فى المنزل.. يمكنك الاستفادة من تفكيرك الابتكارى لتوليد دخل إضافى.

برج الثور

كان هادئًا وتجنب الانزعاج عند مواجهة المواقف الصعبة.. فكر فى حضور مناسبة أو مناسبة اجتماعية.. كن حكيما فى إنفاقك على متطلبات أسرتك ولا تكن مسرفا.

برج الجوزاء

من المهم أن تظل حذرًا ولا تتنازل عن قيمك.. حاول اتخاذ قرارات عقلانية، حاول حل أى أزمة مالية بصبر وثبات وكن متفائلا.

برج السرطان

من الأهمية إعطاء الأولوية لصحتك على حياتك الاجتماعية.. حال عمل مشروعات جديدة تدر عليك الربح.. كن متفائلا بشان حياتك العاطفية.

برج الأسد

امتنع عن التحدث بقسوة مع من تحب.. حاول اليوم تحقيق أقصى استفادة من التزامات العمل والتفوق.. كن متجاوبا مع أصدقائك قدر المستطاع.

برج العذراء

كن حذرًا من أى إهمال فى مكان عملك.. حاول الاهتمام بأطفالك وإعطائهم وقتا كافيا.. تفاءل بشأن حياتك العاطفية.

برج الميزان

حاول الامتناع عن اتخاذ أى إجراءات تضر زملائك فى العمل أو أسرتك.. اجتهد لجلب مزيد من الأموال.. حاول حل أى خلافات رومانسية بعقلانية وصبر.

برج العقرب

من الحكمة الحفاظ على سلوك متماسك.. توخَّ الحذر مع كل من المعارف والغرباء.. تفاءل بشأن أمورك المالية.

برج القوس

من الحكمة وضع خطة مالية والبدء فى الادخار قدر الإمكان.. كن حنونا مع شريك حياتك وحاول الخروج معه.

برج الجدى

استعد ليوم من الاسترخاء، واسمح لنفسك بالاسترخاء.. ابذل جهدًا للتعاطف مع والديك وعرض المواقف من وجهة نظرهما.. كن رومانسيا مع شريكك قدر المستطاع.

برج الدلو

تفاءل بشأن حياتك المهنية والمادية.. حاول أخذ قسط من الراحة مع أفراد عائلتك.. حل أى مشكلات مع شريكك بحكمة وصبر.

برج الحوت

ركز على إعطاء الأولوية لاحتياجات أفراد عائلتك.. كن مبتهجا مع شريكك.. تفاءل بشأن حياتك المهنية.