واتساب يتيح قريبًا ميزة جديدة لـ مستخدمى ويندوز (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وفقًا لموقع "WABetaInfo"، يختبر "واتساب" خيار مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو، على غرار ما تقدمه "Microsoft Teams" و"Google Meet" بالفعل.

يكشف الموقع أن آخر تحديث لتطبيق "واتساب" على "ويندوز"، الإصدار 2.2322.1.0، المتوفر على متجر "مايكروسوفت"، متوافق مع هذه الميزة الجديدة.

يمكن للمستخدمين الذين سجلوا أنفسهم كمختبرين تجريبيين لتطبيق "واتساب" لنظام تشغيل "ويندوز"، تجربة الميزة الجديدة واختبارها أثناء إجراء مكالمات فيديو من خلال خيار مشاركة الشاشة.

من خلال مشاركة الشاشة، سيسمح "واتساب" للمضيف بعرض المحتوى على شاشته للآخرين.

تم الإبلاغ سابقًا عن أن ميزة مشاركة الشاشة متاحة للإصدار التجريبى من "واتساب" لنظام "أندرويد" مع تحديث "أندرويد 2.23.11.19".

بمجرد الانتهاء من الاختبار التجريبى، ستعمل المنصة على طرح الميزة لجمهور أوسع مع التحديثات المستقبلية.

كيف تعمل ميزة مشاركة شاشة "واتساب"

فى وقت سابق، شارك "WABetaInfo" أيضًا لقطة شاشة توضح كيفية عمل ميزة مشاركة الشاشة الجديدة على "واتساب".

وفقًا للقطات الشاشة، بمجرد توفر الميزة، سيتمكن المستخدمون من مشاركة محتوى شاشتهم عن طريق تحديد الخيار المقابل من لوحة التحكم فى مكالمات الفيديو.

عند تحديد هذا الخيار، سيُطلب من المستخدمين الاختيار بين مشاركة نافذة معينة أو محتويات الشاشة بالكامل مع كل شخص متصل بمكالمة الفيديو.

من المهم ملاحظة أن هذه الميزة ستمكّن المستخدمين فقط من مشاركة شاشتهم مع الآخرين، بما فى ذلك أولئك المتصلين بالمكالمة من أجهزتهم المحمولة، إذا بدؤوا مكالمة الفيديو باستخدام تطبيق "ويندوز".

وذكر "WABetaInfo" أن "واتساب" سيتمكن من الوصول إلى جميع المعلومات المرئية على شاشتك أو التى يتم تشغيلها من جهازك أثناء استخدام ميزة مشاركة الشاشة.

يتضمن ذلك معلومات حساسة مثل كلمات المرور وتفاصيل الدفع والصور والرسائل والصوت الذى تقوم بتشغيله.

ومع ذلك، يضمن التقرير تمتع المستخدمين بالتحكم الكامل فى ميزة مشاركة الشاشة، على غرار تطبيقات مؤتمرات الفيديو الأخرى.

هذا يعنى أن المستخدمين سيكونون قادرين على إيقاف مشاركة شاشتهم فى أى وقت أثناء المكالمة عن طريق تحديد زر "إيقاف مشاركة الشاشة"، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم الحفاظ على خصوصيتهم والتحكم فى المحتوى الذى يشاركونه.

ميزة تحرير الرسائل فى "واتساب" لنظام التشغيل "ويندوز"

بالإضافة إلى ذلك، يتلقى "WhatsApp for Windows beta" أيضًا ميزة تحرير الرسائل الجديدة، التى ستمكّن المستخدمين من تحرير رسائلهم، مما يمنحهم القدرة على تصحيح أى أخطاء إملائية أو إضافة محتوى ربما فاتهم فى الرسالة الأصلية.

حاليًا، الميزة متاحة بالفعل لبعض مستخدمى "iOS" و"أندرويد"، وسيتم توفيرها قريبًا على تطبيق "واتساب ويندوز" أيضًا.

وفقًا للتقرير، تم وضع علامة على "WhatsApp beta for Windows" الإصدار 2.2322.1.0 كتحديث متوافق لهذه الميزة.