كيفية التعامل مع الهاتف عند سقوطه فى الماء

جدة - نرمين السيد - وكشف خبراء التقنية عن كيفية إصلاح الهاتف فى حال وقوعه بالماء دون تعرضه لأى ضرر، وذلك من خلال: -إيقاف الهاتف على الفور: تعتبر من أهم الخطوات الواجب اتباعها هى إغلاقه فور سقوطه الماء وإزالة البطارية فى حالة السماح بذلك أو فصله عن مصدر الطاقة. -تجفيف الهاتف: يمكن استخدام فرشاة ناعمة ومنشفة ناعمة دون الاستعانة بالمجفف الكهربائى، حتى لا يضر الدوائر الإلكترونية الحساسة. -وضعه فى الأرز: يساعد وضع الهاتف فى الأرز المجفف وإعلاقه جيدا على امتصاص الرطوبة وإصلاحه. -التجفيف بالهواء الطلق: يعمل وضع الهاتف فى مكان جاف ودافئ لـ 24 ساعة على السماح للرطوبة المتبقية بالتبخر.

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