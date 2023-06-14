جدة - نرمين السيد - وتفاجأ قائدى القوارب بسباحة 6 أسماك قرش بالقرب منهم فى المياه الضحلة بأمريكا. وعند اقتراب أسماك القرش، رست المجموعة البحرية بالقرب من جزيرة شهيرة فى أورانج بيتش بـ ألاباما. واستمرت أسماك القرش فى رحلة تجولهم فى جزيرة روبنسون ويضرب أحدها الماء وهو يندفع نحو المياه المفتوحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسماك قرش تحاصر قائدى القوارب فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.