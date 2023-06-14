«ميتا» تطلق نموذج ذكاء اصطناعى لمعالجة الصور وتحليلها

وأضافت الشركة أن النموذج الجديد (آى-جيه.إى.بى.إيه) يستخدم المعرفة السابقة عن العالم ليكمل الأجزاء المفقودة من الصور بدلا من الاكتفاء بالبحث فى المكونات القريبة مثل نماذج الذكاء الصناعى التوليدى الأخرى، وفقا لما جاء فى قناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت إن هذا النهج يتضمن نوعًا من التفكير الشبيه بالبشر، يدعمه كبير علماء الذكاء الصناعى يان لوكان، ويساعد التكنولوجيا على تجنب الأخطاء الشائعة فى الصور المولدة بواسطة الذكاء الصناعى، مثل أن تظهر يد الإنسان بأصابع زائدة.
ميتا، التى تملك فيسبوك وإنستجرام، من أكثر ناشرى أبحاث الذكاء الصناعى مفتوحة المصدر عبر مختبر الأبحاث الداخلى الخاص بها. وقال رئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج إن مشاركة النماذج التى طورها باحثو ميتا يمكن أن تساعد الشركة من خلال تحفيز الابتكار واكتشاف ثغرات الأمان وخفض التكاليف.
وقال للمستثمرين فى أبريل "بالنسبة لنا، من الأفضل أن يوحد هذا القطاع المعايير إزاء ما نستخدمه من أدوات أساسية، وبالتالى يمكننا الاستفادة من التحسينات التى يجريها الآخرون".
بدأت ميتا كذلك فى دمج خصائص نماذج الذكاء الصناعى التوليدى فى منتجاتها الاستهلاكية، ومنها الأدوات الإعلانية التى يمكنها إنشاء خلفيات للصور ومنتج خاص بإنستجرام يمكنه تعديل الصور، وكلاهما يستند إلى عمليات بحث يجريها المستخدم.
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