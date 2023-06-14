بعد هروبها.. قردة تثير الذعر فى جمهورية التشيك

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشرطة إلى أن هناك مخربا قام بإطلاق سراح القردة بلغ عددهم حوالى 8، وتم الإمسام باثنين منهم.

وألقت الشرطة على رجل واتهمته فى تسبب حالة من الفوضى بحديقة الحيوان، وتخريب السياج الكهربائى حول حظيرة القردة، وذلك وفقا لما جاء فى "صحيفة البيان".

ويأمل المسؤولون أن تعودة القردة للحديقة بمفردها عند شعورها بالجوع، كما حذرت المتحدثة من محاولة الإمساك بهم لافتة إلى أن عضتها قوية يمكن أن تكون خطيرة على الفرد.

ويذكر أن قردة المكاك تعيش فى الغابات المطيرة، وتقع بالقرب من المنطقة الحدودية مع ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا.