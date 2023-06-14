باحثون يتوصلون إلى سحلية ضخمة من العصر الجليدى

جدة - نرمين السيد - ووصف الباحثون السحلية بأنها "أكبر وأغرب سحلية عاشت على الإطلاق"، حيث كانت بحجم ذراع ومغطاة بدرع سميك. وأطلقوا على السحلية "تيليكا فرانجينز"، وأضافوا أنها عاشت خلال العصر الجليدى بجانب الحيوانات الضخمة. ولفتوا إلى أن "فرانجينز" أكبر ألف مرة من سحلية الحدائق الأسترالية الشائعة، والتى تزن حوالى 2 جرام، وفقا لـ "البيان". وتابع الباحثون أن المخلوقات الصغيرة كانت كبيرة الحجم خلال العصر الجليدى.

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