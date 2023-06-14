شكل «قنديل البحر».. تلسكوب هابل يرصد مجرة جديدة على بعد 700 مليون سنة

جدة - نرمين السيد - ورصد التلسكوب هابل مجرة فى صورة قنديل البحر موجودة فى كوكبة الدلو.

وتوصل العلماء أن ذلك المجرة تدعى "JO206"، وتظهر فى صورة قرص ملون لتشكيل النجوم وحوله سحابة باهتة من الغبار.

وأبرز هابل فى صورته منظر مبهرا، وكشف حفنة من النجوم الساطعة فى المقدمة مع تموجات حيود (انحراف أو حُيود للضوء) متقاطعة على خلفية سوداء حبرية أسفل الصورة، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو".

وأطلق عليها العلماء "مجرة قنديل البحر" وذلك لتشابها مع كائن قنديل البحر الموجود فى الماء.

وخلال الصورة بالجزء السفلى الأيمن تتبع محلاق طويل لتشكيل النجوم الساطعة قرص "JO206" مثل أطراف قنديل البحر.

ولفت العلماء أن "محلاق" مجراد قنديل البحر يتشكل بسبب التفاعل الواقع بين المجرات والوسط داخل الكتلة.

ووفقا للصحيفة، فعند تحرك المجرات من خلال العناقيد تصطدم بالوسط العنقى الداخلى، الذى يزيل الغاز من المجرات ويجذبه إلى المحلاق الطويلة لتشكيل النجوم.

يذكر أنه فى مارس الماضى، تمكن تلسكوب هابل فى اكتشاف مجرة مماثلة بـ "JW100" كانت تقع على بعد يزيد عن 800 مليون سنة ضوئية بكوكبة الفرس الأعظم.