القاهرة الإخبارية- سوق دبى القديم.. وجهة الباحثين عن متعة التسوق

جدة - نرمين السيد - ويمتد سوق ديرة على طول الضفة الشرقية لخور دبى، وتشتمل على العديد من المحال التجارية والبازارات الشعبية والمنتجات المتنوعة. وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن السوق الكبير، التى لا تزال محتفظة برونقها التى تفوح بعبق الماضى المتجسد فى مبنى السوق، الذى يحاكى تصاميم المنازل القديمة فى الإمارات. تضم السوق الكثير من المنتجات المميزة مثل البخور والعطور والبهارات الهندية والتوابل والمواد الغذائية والإكسسوارات والتحف الفنية والزيوت الطبيعية والزجاجيات والصحون الملونة.

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