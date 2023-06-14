باحثون صينيون يتوصلون إلى تركيزات عمود ثانى أكسيد الكربون

جدة - نرمين السيد - نجح باحثون صينيون فى الحصول على بيانات تركيزات عمود ثانى أكسيد الكربون العالمى فى التوقيت الليلى للمناطق القطبية من قمر صناعى أطلقته الصين فى شهر أبريل الماضى، يحمل راداراً ليزرياً فائق الطيف لتعقب ثانى أكسيد الكربون والهباء الجوى فى الغلاف الجوى.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينجوا" اليوم، الأربعاء، أن الصين تتطلع إلى تعقب الهباء الجوى بشكل أكثر دقة من خلال التكنولوجيات فائقة الطيف ومراقبة كل من الهباء الجوى والكربون فى قمر صناعى واحد، فيما تحتاج البلاد إلى دعم بيانات أساسية عالية الدقة لتوزيع الكربون لتحقق تعهدها بالوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربونى.

وأضافت أنه تخطّت دقة المقارنة الأولية للبيانات جزء فى المليون، ويُمثل الإطلاق تحقيق الصين الاستشعار عن بعد بالليزر عالى الدقة لغازات الدفيئة والهباء الجوى فى العالم، كما اعتمدت القياسات السابقة بشكل أساسى على الطيف السلبى، الذى يقوم على أساس ضوء الشمس المنعكس من الغلاف الجوى ومع ذلك يبقى القياس السلبى للطيف الشمسى محدوداً عندما لا ينعكس ضوء الشمس.

واقترح الباحثون فى معهد شانغهاى للبصريات والميكانيكا الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم طريقة تنبعث منها أشعة الليزر على الأقمار الصناعية وتنعكس من الأرض لإجراء قياسات كمية ، كما حقق الباحثون أيضاً ناتج طاقة مستقراً وعالى الطاقة من ترددات متعددة النطاقات فى رادار ليزرى واحد.