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جدة - نرمين السيد - ولجأ الفنان الأمريكى "أنثونى هادين جويست"، كاتب ومراسل ورسام كاريكاتير وشاعر وناقد فني بريطاني أمريكى، البالغ من العمر 86 عاما، إلى إقامة بروفة لجنازته وسط عدد من الأصدقاء بالرغم من كونه على قيد الحياة.
وأشار إلى أن السبب ورا تلك الفكرة: "كنت بحاجة إلى بروفة ولا أحب أن أفوت حفلة".
وجاء بالصور وهو مستلقيا على سرير ويلقى عليه الأصدقاء الورود بينما يغمض عينيه ويفتحها لذا وضع عليها "سنتات" مشيرا إلى أنهم لم ينفقوا الكثير على الحفل، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".
وارتدى خلال الحفل قميصا أزرق وسروال رسمى "وكرافتة" منقوشة بالأبيض والأسود وقبعة عليها إحدى رسوماته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بروفة للجنازة.. احتفالية غريبة أقامها فنان شهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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