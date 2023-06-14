هل يجب أن يذبح المضحى ذبيحته بنفسه؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه يُسْتَحَبُّ أن يذبحها بنفسه إن قدر على الذبح وكان مؤهَّلًا ومُمَارِسًا لذلك، لأنه قُربة، ومباشرة القُربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها، فإن لم يُحسن الذبح فالأولى أن يوكل غيره فى الذبح عنه.

وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.