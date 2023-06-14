اتهامات تلاحق جوجل بخرق قواعد المنافسة فى مجال تكنولوجيا الإعلانات

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبى اتهم عملاق محركات البحث جوجل Google بخرق قواعد مكافحة الاحتكار بالنسبة لتكنولوجيا الإعلانات، والمعروفة باسم adtech.





ووفقًا لشبكة "سى إن بى سى" فإن المفوضية الأوروبية توصلت إلى استنتاج مبدئى مفاده أن Google هى المهيمنة فى السوق الأوروبية على خوادم إعلانات الناشرين وأدوات شراء الإعلانات الآلية.

وقالت اللجنة أيضًا إن Google قد أساءت استخدام مركزها هذا منذ عام 2014 على الأقل.

وقالت رئيسة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى، مارجريت فيستيجر، فى بيان: "وجهة النظر الأولية للمفوضية هى أن سحب Google الإجبارى لجزء من خدماتها هو الذى سيعالج مخاوف المنافسة".

وأضافت "تجمع Google بيانات المستخدمين، وتبيع مساحات إعلانية، وتعمل كوسيط إعلان عبر الإنترنت.. لذا فإن Google موجودة فى جميع مستويات ما يسمى بسلسلة التوريد لتكنولوجيا adtech تقريبًا".