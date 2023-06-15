قبل طرحها.. مواصفات سماعة سونى المرتقبة «WF-1000XM5»

جدة - نرمين السيد - ورصدت التفاصيل الجديدة حول السماعة عبر The Walkman حيث ظهرت المقارنة بين سماعة WF-1000XM5 المرتقبة والإصدار الحالى فى لقطة للشاشة من قوائم أمازون.

وأشارت التقارير إلى أن السماعة الجديدة من سونى تأتى بتصميم أخف بنسبة 20% مقارنة بالإصدار السابق، حيث تعمل سونى غالبًا على خفض وزن الإصدارات الجديدة من السماعات 1.4 جرام، بحسب ما نقلته موقع "unlimit-tech" التقنى.

وتتميز WF-1000XM5 بحجم أصغر مقارنة بسماعة WF-1000XM4 لدعم المستخدم بتجربة أفضل وأكثر راحة فى الاستخدام على مدار اليوم.

وتعزز سونى جودة الصوتيات فى السماعة الجديدة، حيث تدعم برمجيات Dynamic Driver X مع محرك بحجم 8.4 مم.

وتضم WF-1000XM5 اثنان من الميكروفونات لدعم الإدخال، مع اثنان من المعالجات، مع مستشعر للاتصال العظمى، وتقنية دقيقة لالتقاط الصوتيات، ومن المتوقع أن تقدم سونى تفاصيل سعر وموعد توفر هذا الإصدار خلال الفترة المقبلة.

