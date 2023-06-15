مشروع قانون فى البرلمان الأوروبى بشأن الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - صادق أعضاء البرلمان الأوروبى يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون أوروبى لتنظيم التطورات فى مجال الذكاء الاصطناعى، فى خطوة تمهد الطريق لبدء المفاوضات مع الدول الأعضاء لإتمام الصياغة النهائية لهذا النص.





يهدف هذا القانون إلى تقليص المخاطر المحتملة التى قد تنجم عن استخدام تقنيات مثل "تشات جى بى تى" ChatGPT.

ودعا البرلمان الأوروبى إلى فرض حظر على أنظمة مثل تلك المتعلقة بالتعرف التلقائى على الوجه فى الأماكن العامة، فيما يأمل الاتحاد الأوروبى أن ينجز قبل نهاية العام أول قواعد فى العالم تهدف إلى تنظيم وحماية الابتكار فى هذه التقنيات.

وكان الاتحاد الاوروبى قد اقترح مشروعا طموحا قبل عامين، وقد طال البت فيه فى الأشهر الأخيرة بسبب الجدل حول مخاطر الذكاء الاصطناعى القادر على إنشاء نصوص أو صور. وتبنى البرلمان الأوروبى موقفه اليوم الأربعاء فى جلسة تصويت عامة فى ستراسبورج.

وفى نهاية اليوم، سوف تبدأ المفاوضات مع الدول الأعضاء لوضع اللمسات الأخيرة على نص المشروع فى أقرب وقت ممكن. ودعا المفوض تيرى بريتون إلى التوصل إلى الشكل النهائى فى "الأشهر المقبلة".

ويشمل المشروع الأوروبى قائمة من القواعد المفروضة على التطبيقات التى تعتبر "عالية الخطورة"، وقد تكون هذه الأنظمة المستخدمة فى المجالات المهمة والحساسة مثل البنية التحتية والتعليم والموارد البشرية وإنفاذ القانون أو إدارة الهجرة.

يأتى هذا فى الوت الذى ينعقد فيه أول أيام فعاليات معرض "فيفا تيكنولوجى" فى "بورت دو فيرساى"، جنوب غربى باريس، وهو إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية المهمة ويقام سنويا ليجمع كل الجهات الفاعلة فى مجال التكنولوجيا فى فرنسا والشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات والتجارب الرائدة فى المجال الرقمى.

ومن المنتظر حضور الرئيس الفرنسى إيمانويل إلى المعرض حيث سيلتقى بالعديد من ممثلى الشركات الناشئة المشاركة، ويتطرق إلى القضايا والتحديات التى تواجه مجال التكنولوجيا والابتكار فى فرنسا، ولاسيما من خلال الاشارة إلى أدوات التمويل ووسائل دعم الجهات الفاعلة الناشئة بشكل أفضل، ثم سيتحدث خلال مائدة مستديرة مع أربعة من قادة الأعمال عن خطته الطموحة فى مجال الابتكار والذكاء الرقمى والاصطناعى، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية.