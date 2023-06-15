دار الإفتاء تُبين حكم التردد فى قطع نية صيام التطوع

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "نعم، يمكن للصائم إكمالُ الصوم ما دام لم يتناول طعامًا ولا شرابًا ولا شيئًا من المفطرات، فمجرد التردد فى قطع نية الصوم والخروج منه لا يبطل الصوم".

وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.