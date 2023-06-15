تزايد حمم بركان مايون بالفلبين (صور) 

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية، اليوم الخميس، أنه تم إجلاء 17 ألفا و941 شخصا، ما يقرب من 5016 أسرة، كإجراء احترازى، بعدما استمرت الانبعاثات تتصاعد من البركان النشط منذ مطلع الشهر الجارى.

ووزعت السلطات عبوات غذائية ومواد إغاثة أخرى على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، بينما يتواجد رجال الشرطة والجنود فى المنطقة للحيلولة دون عودة السكان إلى منطقة الخطر الدائمة، التى يبلغ طولها ستة كيلومترات.