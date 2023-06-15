جدة - نرمين السيد - بدءا من اليوم، وفقا لموقع "تك كرانش" التقنى يمكن لجوجل Google Lens أن تظهر حالة البشرة مثل الشامات والطفح الجلدى. سيؤدى تحميل صورة أو صورة عبر العدسة إلى بدء البحث عن تطابقات بصرية، والتى ستعمل أيضا على الأمراض الجسدية الأخرى التى قد لا تكون متأكدا من كيفية وصفها بالكلمات مثل نتوء على الشفة أو خط على الأظافر أو تساقط الشعر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل لينس.. تحديثات جديدة داخل Google على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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