ديناصور داخل البرلمان الكولومبى (فيديو وصور) 

جدة - نرمين السيد - وأثناء مناقشة ملف الصحة فى الجلسة العامة لمجلس النواب الكولومبى، ظهر ديناصور فى الغرفة وقاطع الجلسة.

ويعد ظهور الحيوان المنقرض هو جزء من حملة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، من أجل التحذير من التغير المناخى فى العالم.

وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى شريط فيديو يقوم ببطولته ديناصور يحث قادة العالم، من منصة الجمعية العامة، على التخلى عن إعانات الوقود الأحفورى.

وبهذه الطريقة، يمثل الديناصور فرانكى أهمية الحفاظ على الحياة، ولمواجهة أزمة التغيرات المناخية حول العالم.