الصين تسجل رقما قياسيا بإطلاق 41 قمرا صناعيا على متن صاروخ واحد

جدة - نرمين السيد - أطلقت الصين صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-2 دى" لوضع 41 قمرا صناعيا فى المدار، اليوم الخميس، مسجلة رقما قياسيا على الصعيد المحلى كأكثر عدد من الأقمار الصناعية التى يتم إطلاقها على متن صاروخ واحد.





وأفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم، بأن الصاروخ انطلق من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية شمالى الصين، وسرعان ما حمل على متنه الأقمار الصناعية، ومن بينها القمر الصناعى "جيلين-1 قاوفن 06 إيه"، إلى مدار محدد مسبقا. وذكر موقع الإطلاق أن هذه الأقمار الصناعية ستستخدم فى الخدمات التجارية لبيانات الاستشعار عن بعد، وفى التحقق من التقنيات ذات الصلة، وتعد هذه المهمة هى الرحلة رقم 476 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش" الحاملة.

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