مشاهد من إعصار بيبارجوى فى الهند (صور) 

جدة - نرمين السيد - وبدأت الحكومة الهندية فى إجلاء عدد كبير من السكان بعدما فر حوالى 150 ألف شخص من المسار المتوقع لإعصار بيبارجوى الذى يعنى اسمه "كارثة".

يأتى هذا فى الوقت الذى حذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من أن إعصار بيبارجوى قد يدمر منازل ويقطع خطوط كهرباء عند وصوله إلى اليابس، ويتوقع أن تهب رياح قوية وعواصف على امتداد 325 كيلومترا من الساحل بين ماندفى فى ولاية جوجارات الهندية وكراتشى فى باكستان.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية فى الهند من احتمال حدوث أضرار واسعة النطاق.