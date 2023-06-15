الوثائقية تستعرض مميزات أكثر السيارات البريطانية أناقة

جدة - نرمين السيد - وأكدت "الوثائقية"، أن هذه السيارة تُعد من أكثر السيارات البريطانية أناقة فى التصميم، صنعت بين عامى 1961 و 1975، وأطلقت ثلاث مجموعات منها، مع التعديلات المتعددة والتغييرات عبر الزمن.

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