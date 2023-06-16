موعد إطلاق «نتفليكس» أول مطعم

جدة - نرمين السيد - وسيشمل الحدث طهاة من بعض البرامج الطهو الشهيرة على نتفليكس "Netflix"، ومع ذلك، ستكون هذه الخدمة الغذائية متاحة فقط فى مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

قدمت الشركة أيضًا اسمًا لمطعمها المؤقت "Netflix Bites"، حيث سيحصل المستخدمون الذين كانوا معجبين بالطهاة فى برامج "نتفليكس" على فرصة لتجربة الطعام الذى يقدمه شخصيات بارزة.

سيكون طهاة "Iron Chef: Quest for an Iron Legend" - كورتيس ستون، دومينيك كرين، مينج تساى وأندرو زيمرن، بالإضافة إلى رودنى سكوت وآن كيم من "Chef's Table"، حاضرين فى المطعم.

سيكون شيف المعجنات جاك توريس، والقاضى الرئيسى من "Nailed It!" أيضًا حاضرين. سيرى الناس أيضًا نجومًا آخرين مثل نادية حسين من "Nadiya Bakes" ومزج المشروبات من "Drink Masters" على Netflix - فرانكى سولاريك، جولى راينر، إل بى أوبراين وكيت جيروين.

سيتعاون هؤلاء الطهاة لإعداد قائمة تذوق خاصة ستتضمن "قطع صغيرة لذيذة تبرز تخصصاتهم الفريدة وتقدم للمعجبين وعشاق الطعام تجربة مطعم فريدة من نوعها"، وفقًا للتفاصيل المذكورة فى المقالة الرسمية.

يمكن للأشخاص حجز موعد فى المطعم عن طريق زيارة موقع "netflixbites.com" التابع للمنصة، بإضافة إلى أن الحجز يتطلب وديعة غير قابلة للاسترداد قدرها 25 دولارًا للشخص الواحد، والتى ستذهب نحو الفاتورة النهائية.

سيفتح المطعم فى 30 يونيو لفترة محدودة فى لوس أنجلوس، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، طوال أيام الأسبوع.

فى أيام السبت والأحد، سيقدم قائمة إفطار من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً، ولا يُعرف ما إذا كانت الشركة ستفتح أيضًا مطعمها المؤقت فى دول أخرى.