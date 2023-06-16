آل باتشينو يرزق بمولود فى عمر الـ83 عاما (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأطلق نجم هوليوود اسم رومان على طفله الصغير من زوجته نور الفلاح، الأمريكية من أصل كويتى، البالغة من العمر 29 عاما.
وأكد ستان روزنفيلد، المسؤول الإعلامى لـ باتشينو، صحة الخبر دون الدخول فى أى تفاصيل أخرى.
يأتى ذلك بعد أن استقبل النجم روبرت دى نيرو الحائز على جائزة الأوسكار، مؤخرا، طفله السابع عن عمر يناهز 79 عاما.
يذكر أن نور الفلاح كانت على علاقة عاطفية من قبل مع المغنى الإنجليزى مايك جاجر "78 عاما"، وأيضا الملياردير نيكولاس بيرجرين، 60 عاما، كما ظهرت أيضا فى لوس أنجلوس مع الممثل الأمريكى كلينت إيستوود البالغ من العمر 91 عاما.
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