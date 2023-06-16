مشاهد من ثوران بركان مايون بالفلبين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس، حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يمكثون فى 27 مركز إيواء فى أنحاء مقاطعة "ألباى"، مضيفا أنه حتى الآن لم ترد أى تقارير عن وقوع إصابات.



وأكد المتحدث باسم المجلس رافى أليخاندرو أنه طالما لا يوجد أى شخص داخل منطقة الخطر الدائمة التى يبلغ طولها 6 كيلومترات، فلا يتوقع سقوط ضحايا، إلا أنه أشار إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى الحفاظ على مراكز الإيواء وإدارتها دون تفشى أى أمراض فيها أو مشكلات متعلقة بالصحة أو بمرافق الصرف الصحى.

وكان المجلس قد تلقى تقارير أولية عن وقوع حالات إسهال فى مراكز الإيواء، فضلا عن تسجيل حالات إصابة بمشاكل فى الجهاز التنفسى بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

يشار إلى أن بركان مايون، الذى يبعد حوالى 330 كيلومترا عن جنوب شرق العاصمة مانيلا، يعتبر واحدا من أكثر البراكين اضطرابا من بين 24 بركانا نشطا فى البلاد.