الذكاء الاصطناعى ومستقبل الإبداع الفنى ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة (صور) 

جدة - نرمين السيد - أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، مائدة مستديرة بعنوان "الذكاء الاصطناعى ومستقبل الإبداع الفنى: رؤية مستقبلية فى المجال الموسيقى" أدارتها الدكتورة ياسمين عبدالمنعم أستاذ مساعد القانون والعلوم السياسية وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية.





تحدثت ياسمين عبدالمنعم، فى بداية المائدة عن فكرة وعنوان المائدة لاقتحام الحديث عن الذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات الآن، قائلة: "الإبداع الفنى كما هو معروف مرتبط بالإبداع البشرى، والآن نجد أن الذكاء الاصطناعى دخل بقوة فى المجال الموسيقى من حيث تحليل الإيقاعات وبناء نماذج موسيقية مستوحاة من نماذج قديمة، كذلك تركيب أصوات مطربين على وجوه مطربين آخرين، ورغم ذلك لا نستطيع أن نجعل من تحفظنا سبب للابتعاد أو تجنب هذا الطوفان القادم، أو مواكبته".

وأضافت بأن الحكومة المصرية تتبنى بشكل واضح الآن التطور فى التحول الرقمى، والثقافة الرقمية، بهدف الاستثمار الأمثل لوسائل الاتصال والتكنولوجيا، وأشارت أن هذا الذكاء بدأ باستخدام الوسائل التجسيدية وكان أول عرض لمثل هذا فى مصر بدار الأوبرا المصرية، وقد حدث بالفعل من أسبوعين استخدام صوت عبدالحليم على يد متخصصين، كذلك محاولات بكوكب الشرق أم كلثوم.. رغم ما قيل عن التجربتين من معظم من رأى النموذجين أنهما "عبث" وبتلك المحاولات نستطيع أن نقول أنه سوف يكون هناك العديد من المحاولات والتجارب من هذا النوع لا محالة.

وعن الذكاء الاصطناعى ومكوناته تحدث المهندس ذياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية، موضحا أنه عبارة عن منظومة إلكترونية مكونة من أجهزة وبرامج، يطلب من تلك البرامج شئ ما فيخرجها من البرامج التى تم إدخالها، ثم تحدث عن الذكاء الاصطناعى التوليدى وقال إنه شكل آخر من الذكاء الاصطناعى.