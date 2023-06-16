تطوير كورنيش رشيد القديمة.. متنفس حضارى وترفيهى للأهالى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى ومنة الشرقاوى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تطوير كورنيش رشيد القديمة.. متنفس حضارى وترفيهى للأهالى".





وذكر التقرير، أنه جرى تطوير الكورنيش حتى جامع مسجد الحق فى المرحلة الأولى، وستكون المرحلة الثانية من مسجد الحق حتى ميناء الصيد، وبدأ التطوير فى عام 2009 طبقا لقرار جمهورى لأن رشيد ستكون متحفا مفتوحا، ولكن هذه الأعمال توقفت بعد أحداث 2011.

وأفاد التقرير، أنه يتم العمل على تطوير مدينة رشيد وما بها من آثار، وبخاصة أنها ثانى اكبر مدن الجمهورية التى تحتوى على آثار إسلامية، وذلك بعد القاهرة.

ووفقا لماء جاء فى التقرير، فإن تكلفة تطوير ساحة أبو مندور بلغت 3.5 ملايين جنيه، إذ إنها مزار سياحى أسبوعى لأهالى رشيد مثل سيدى أحمد البدوى فى طنطا.

ويمثل فرع رشيد أهمية قصوى لأنه ملتقى البحر المتوسط بالنهر عن طريق بوغاز رشيد.