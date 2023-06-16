«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا حول سفينة وادى الملوك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر تقرير قناة إكسترا نيوز، أن السفينة تتطابق مع كل متطلبات هيئات الإشراف والتشغيل التجارى، وكذلك تعمل على دعم الأسطول الوطنى بالسفن ذات التقنية العالية.



وأوضح تقرير القناة، أن السفينة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة، وتم التعاقد على شرائها من أكبر ملاك السفن العالميين.