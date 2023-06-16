جوجل: قراصنة صينيون شنوا أكبر هجوم إلكترونى منذ 2021

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة، أن القراصنة الصينيين اخترقوا البريد الإلكترونى لموظفين مهمين يعملون على ملفات تهم بكين، مشيرة إلى أن القراصنة الصينيون شنوا أكبر هجوم إلكترونى منذ عام 2021.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه الشرطة الأوروبية "يوروبول"، أنها تمكنت - خلال عملية أمنية دولية، شاركت فيها 17 دولة - من إغلاق "جينيسيس ماركت"، إحدى أكبر منصات القرصنة الإلكترونية فى العالم.

ووفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية، أصدرت الشرطة الأوروبية بيانا، أكدت فيه أن عملية أمنية واسعة أسفرت عن إغلاق إحدى أكبر منصات القرصنة الإلكترونية فى العالم والتى كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.

ووفق بيان لـ"يوروبول" فإن العملية الأمنية "غير المسبوقة" شاركت فيها 17 دولة، أتاحت تفكيك جينيسيس ماركت، أحد أخطر الأسواق الإلكترونية المخصصة للجريمة فى العالم.