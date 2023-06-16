الاتحاد الأوروبى يقترح فرض قواعد جديدة توضح كفاءة استخدام الطاقة للهواتف

جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية الأوروبية فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة إن المقترح سيفرض وضع ملصق طاقة على الهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بالاتحاد الأوروبى تعرض صلاحية البطارية وكفاءة الطاقة ومستوى الحماية. وأضافت المفوضية الأوروبية، أن ذلك سيسهل اتخاذ خيارات مستنيرة ومستدامة كما سيعزز الوظائف والنمو فى الاقتصاد الدائرى للمصنعين والمصلحين.

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