تزامنا مع التوقيت الصيفى.. اقتران فلكى بديع الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث ظاهرة فلكية بديعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 يونيو الحالى، تزامنا مع حدوث الانقلاب الصيفى فى نصف الكرة الشمالى.





وعن تفاصيل تلك الظاهرة، قال الدكتور أشرف تادرس، إنه على مدار يومى 21 و22 يونيو سيحدث اقتران رباعى يقترن فيه القمر مع كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية" وكوكب المريخ "الكوكب الأحمر"، والحشد النجمى "خلية النحل" الواقع فى برج السرطان على بعد 580 سنة ضوئية من الأرض، والذى يبلغ عمره 600 مليون سنة.

وأضاف أن هذا الاقتران الرباعى البديع يمكن مشاهدته باتجاه الغرب عند دخول الليل، علما بأن كوكبى الزهرة والمريخ يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة، أما حشد خلية النحل فنظرا لصعوبة رؤيته بالعين المجردة، يتطلب الأمر استخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير، ويبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 10:35 مساء تقريبا.

وأوضح أن مصطلح الاقتران يعنى اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

وأكد أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أى أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.

وبالنسبة للانقلاب الصيفى، أشار الدكتور أشرف تادرس إلى حدوث الانقلاب الصيفى يوم 21 يونيو، حيث يميل النصف الشمالى للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة 23.5 درجة، إذ تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بعدا عن الشمس فى نصف المدار، فتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا، وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثانى من المدار، وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب.

وأوضح أن هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا فى نصف الكرة الشمالى، حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار فى السنة نحو 14 ساعة تقريبا، كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض فى هذا الوقت أقصر ما يمكن.

وأكد أستاذ الفلك أننا عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم فى السنة، لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوى وكلها أمور تدخل فى نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض فى مدارها حول الشمس.

وكانت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد كشفت عن حدوث الانقلاب الصيفى يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الحالى فى الساعة الخامسة و59 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وتبلغ عدد أيام فصل الصيف للعام الحالى 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة.