الوثائقية تستعرض أحد الأقوال القديمة للحكيم آمون إم إبت

جدة - نرمين السيد - وكشفت الوثائقية، فى فيديو لها، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أحد الأقوال للحكيم آمون إم إبت "إمنموبى"، من عصر الانتقال الثالث "الأسرة الحادية والعشرون".

ويقول الحكيم آمون إم إبت "صن لسانك عن الكلام الفاحش لتكون محبوبا من الآخرين".

ويمكن متابعة الوثائقية على تردد 12303.. معدل الترميز 27500.. الاستقطاب أفقى/H.