16 يونيو.. اليوم العالمى للطفل الإفريقى (صور)

جدة - نرمين السيد - تم الاحتفال بهذا اليوم العالمى فى 16 يونيو من عام 1991 لأول مرة، عندما تم إطلاقه من قبل منظمة الوحدة الأفريقية التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية.

وجاء بالتزامن مع اليوم الذى خرج فيه آلاف الأطفال فى "سويتو" بجنوب أفريقيا للاحتجاج على نوعية التعليم الذى يتلقونه والمطالبة بالتعلم بلغتهم الأصلية.

ولقى مئات من الأولاد والفتيات مصرعهم فى ذلك اليوم وخلال أسبوعين من الاحتجاجات لقى أكثر من 100 شخص حتفهم وجرح أكثر من 1000 آخرين.

ويهدف هذا الاحتفال إلى تسليط الضوء على ضرورة ضمان سماع أصوات الصغار فى المدارس والمجتمعات كما يسلط الضوء على المشكلات التى يعانى منها الأطفال فى القارة الإفريقية.