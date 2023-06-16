جدول برامج «الوثائقية» مساء اليوم

جدة - نرمين السيد - ففى الساعة 6 مساء تعرض القناة "جرائم حقيقية"، وفى تمام الساعة السابعة "فى غابات الهند"، وفى تمام الساعة الثامنة مساء "أجنحة صغيرة"، وفى التاسعة مساء "معركة الإسماعيلية"، وفى العاشرة مساء "مغامرو البرارى"، وفى تمام الساعة الحادية عشر "بابلو إسكوبار"، وفى الثانية عشر صباحا "حكاية الفرقة"، وفى الواحدة صباحا "أشهر عمليات الهروب".

وتأتى القناة على تردد 12303، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقى/H