- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ففى الساعة 6 مساء تعرض القناة "جرائم حقيقية"، وفى تمام الساعة السابعة "فى غابات الهند"، وفى تمام الساعة الثامنة مساء "أجنحة صغيرة"، وفى التاسعة مساء "معركة الإسماعيلية"، وفى العاشرة مساء "مغامرو البرارى"، وفى تمام الساعة الحادية عشر "بابلو إسكوبار"، وفى الثانية عشر صباحا "حكاية الفرقة"، وفى الواحدة صباحا "أشهر عمليات الهروب".
وتأتى القناة على تردد 12303، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقى/H
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول برامج «الوثائقية» مساء اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.