أخطر صياد طائر.. «الوثائقية» تستعرض أبرز المعلومات عن عقاب هاربى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة، أن عقاب هاربى له مخالب قوية طولها 10 سنتيمترات، ويجوب الأدغال بسرعة كبيرة كطائرة نفاثة، تقدر سرعته بـ80 كيلو مترًا فى الساعة، ويعتبر أخطر صياد طائر فى منطقة الأمازون. ويمكن متابعة الوثائقية على تردد 12303.. معدل الترميز 27500.. الاستقطاب أفقى/H.

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