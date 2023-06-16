خالد غطاس: ميزان البشرية اختل بسبب الذكاء الاصطناعى والنتائج مدمرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور خالد غطاس، الكاتب والمختص فى السلوك البشرى، على التطورات الهائلة التى شهدها مجال الذكاء الاصطناعى فى الآونة الأخيرة، موضحا أنها سببت خللا فى توازن البشرية.





أضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم منى الشاذلى" على قناة cbc، أنه كلما اختل توازن البشرية كلما أصبحت النتائج كارثية، لافتا إلى أنه لم يعد من المناسب استخدام مصطلحات مثل "سلاح ذو حدين" مع التكنولوجيا، لأنها لم تعد كذلك، بل أصبحت سلبياتها أكثر.

تابع: "ده شىء مساوئه أكتر من محاسنه لازم نكون واضحين فى الاعتراف ب ده، جزء كبير من تأثير التكنولوجيا على حياة الناس تأثير سلبى.. والتكنولوجيا المبالغ فيها تخوف كتير".

وأوضح غطاس أن التكنولوجيا أخذت كل شيء من البشر، وAI أخذ من الإنسان أعظم ما يملك، ألا وهو الاختيار، قائلا: "مؤخرا الـ ai اخد مننا الخيار.. طول عمر الإنسان مهما اخترع بيبقى عنده الاختيار بإيده.. بينما الذكاء الاصطناعى بيسلب القرار من الإنسان.. هو بياخد كل شى منا وبيرسم لنا الطريق".

وأشاد الدكتور خالد غطاس إلى خطورة نظارات الواقع المعزز لأنها تعزل الإنسان بالكامل عن واقعه، قائلا: "هيدا العزل الكامل عن الواقع المعاش مش بيعود على الإنسان غير بالأزمات وبيبعده عن محيطه ويغير صلب الإنسان.. فهو كائن اجتماعى بطبعه، وهو غير قادر على أن يحيا منفردا مهما تسنت له سبل الراحة والرفاهية، وبالتالى هذه الأشياء بتبالغ فى فرديتنا، بتعزز الفردية بشكل مدمر".