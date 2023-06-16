جدة - نرمين السيد - عرض الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا لعالم مصرى يحمى الأراضى الزراعية ومحاصيل البقوليات بإنتاج أول مبيد حيوى فى العالم ضد نبات "الهالوك" الذى يقتل نبات الفول.





وقال الدكتور ياسر شبانة، أستاذ متفرغ أمراض النباتات بكلية الزراعة جامعة المنصورة، إن "الهالوك" هو نبات زهرى متطفل يهلك نبات الفول ويدمر محصول كامل وأرض كاملة، موضحًا أننا نستهلك أكثر من 70% من الفول بسبب ذلك. وأضاف: "سجلت دكتوراه عليه، وطورنا إنتاج مبيد حيوى يعفن ويحلل الهالوك، وأنتجناه فى شكل مواد ويحتفظ بحيويته، وأصبحت مادة غذائية تساعد الفطر فى إنباته، كما قمنا بتجربته وأحدث نتائج وصلت لنسبة 80% من التأثير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تستطيع- عالم مصرى يتوصل لأول مبيد حيوى فى العالم للقضاء على الهالوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.