مصر تستطيع- دراسة للمنتدى الاقتصادى العالمى تكشف مفاجآت عن مستقبل الوظائف

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد فايق، إن المنتدى الاقتصادى العالمى أجرى دراسة مع 803 شركات لرؤية الوظائف القادمة فى العالم، والتى لن تُستكمل معنا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن التجربة مع الذكاء الاصطناعى تؤثر علينا وعلى حياتنا.





وأضاف "فايق"، خلال تقديمه حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "مصر تستطيع" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدراسة تمت على فرص التوظيف التى تقول إن العالم سيفقد 83 مليون وظيفة وسنكسب 69 مليون وظيفة، مما يعنى أن 14 مليون موظف فى العالم سيفقدون عملهم. وتابع: "كما أوضحت الدراسة أن المتخصصين فى الاستدامة ومهندسى التكنولوجية المالية ومحللى البيانات والمعلومات ستشهد نمو 30%". وأوضح أن الدراسة أشارت إلى أن هناك 30 مليون وظيفة فى العالم سيشهدها الاقتصاد الأخضر، كما أن تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى أكد أن هناك 20 مهارة أساسية يجب أن تتوفر فى الباحثين عن فرص عمل.

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