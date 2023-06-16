عاجل.. عطل فنى يضرب فيسبوك

جدة - نرمين السيد - واشتكى رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، من عدم القدرة إلى فتح الموقع نتيجة عطل فنى. يذكر أن موقع "فيسبوك"، تعرض لعطل فنى منذ أيام، وهو ما أدى إلى إرسال طلبات صداقة بشكل عشوائى، وأقرت شركة ميتا بالعطل، وأنها أصلحته.

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